Президент Литвы пригрозил надолго закрыть границу с Белоруссией и ограничить калининградский транзит

Власти Литвы, скорее всего, введут ограничения на транзит в Калининград и могут надолго закрыть границу с Белоруссией после серии инцидентов с воздушными зондами, которые используют контрабандисты. Такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа. В самое ближайшие правительство республики объявит эти меры.

Он сказал, что некие контрабандисты из Белоруссии будто бы применяют метеозонды для переброски сигарет, они угрожают безопасности. Из-за этого вильнюсскому аэропорту в течение недели пришлось трижды временно приостанавливать работу.

Накануне аэропорт в четвертый раз приостановил работу в связи с пролетом воздушных шаров, а Литва приостановила пропуск транспортных средств и людей через пункты пропуска на границе с Белоруссией. Как заявил министр внутренних дел Литы Владислав Кондратович, принято решение о закрытии на неопределенный срок двух пунктов пропуска — Шальчининкай/Бенякони и Мядининкай/Каменный Лог. Снова открыть их смогут только после специального решения Комиссии по национальной безопасности.

По данным местных СМИ, пока продолжают пока работу два КПП на границе с Калининградской областью — Кибартай/Чернышевское и Панемуне/Советск, но только для пешеходов. Также можно попасть в Литву через Польшу или Латвию.