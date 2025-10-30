Белоруссия получила сообщение от Литвы о временном закрытии границ

Литва прекратила работу пунктов пропуска на белорусско-литовской границе. Такое уведомление получила Белоруссия, сообщает Госпогранкомитет страны.

"В адрес органов пограничной службы Белоруссии поступило официальное уведомление от Службы охраны госграницы при МВД Литвы о том, что правительством Литовской Республики 29 октября 2025 года принято постановление "Об ограничении и приостановлении пересечения государственной границы Литовской Республики", - говорится в сообщении.

Речь идет о передвижении физических лиц и транспорта через пункт пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог"). Ограничения будут действовать до 01.00 по мск 1 декабря текущего года.

Ограничения не коснутся лиц:

с дипломатическими или служебными паспортами;

перевозящих дипломатическую почту Литвы;

следующих по документу упрощенного транзита, выданному в соответствии с регламентом Совета (EC) № 693/2003 от 14 апреля 2003 года, который устанавливает специальный документ упрощенного транзита (STD);

граждан Литвы и членов их семей, возвращающихся в страну;

иностранцев, имеющих действительное разрешение на проживание в Литве и возвращающихся в нее;

иностранцев, прибывающих в Литву по гуманитарным визам, выданным представительствами страны.

В случае с иностранцами, через границы допускаются:

члены Евросоюза и Европейской экономической зоны;

граждане Швейцарии, Андорры, Монако, Сан-Марино, Ватикана, Украины и членов их семей;

жители стран НАТО;

члены персонала дипломатических представительств или консульских учреждений вышеуказанных стран в Белоруссии, являющиеся гражданами страны, направляющиеся по служебным делам.

Также пересечение границы доступно по ходатайству Министерство иностранных дел Литовской Республики.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна введет ограничения на транзит в Калининград и может надолго закрыть границу с Белоруссией после серии инцидентов с воздушными зондами, которые используют контрабандисты.