Белоруссия получила сообщение от Литвы о временном закрытии границ
Литва прекратила работу пунктов пропуска на белорусско-литовской границе. Такое уведомление получила Белоруссия, сообщает Госпогранкомитет страны.
"В адрес органов пограничной службы Белоруссии поступило официальное уведомление от Службы охраны госграницы при МВД Литвы о том, что правительством Литовской Республики 29 октября 2025 года принято постановление "Об ограничении и приостановлении пересечения государственной границы Литовской Республики", - говорится в сообщении.
Речь идет о передвижении физических лиц и транспорта через пункт пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог"). Ограничения будут действовать до 01.00 по мск 1 декабря текущего года.
Ограничения не коснутся лиц:
- с дипломатическими или служебными паспортами;
- перевозящих дипломатическую почту Литвы;
- следующих по документу упрощенного транзита, выданному в соответствии с регламентом Совета (EC) № 693/2003 от 14 апреля 2003 года, который устанавливает специальный документ упрощенного транзита (STD);
- граждан Литвы и членов их семей, возвращающихся в страну;
- иностранцев, имеющих действительное разрешение на проживание в Литве и возвращающихся в нее;
- иностранцев, прибывающих в Литву по гуманитарным визам, выданным представительствами страны.
В случае с иностранцами, через границы допускаются:
- члены Евросоюза и Европейской экономической зоны;
- граждане Швейцарии, Андорры, Монако, Сан-Марино, Ватикана, Украины и членов их семей;
- жители стран НАТО;
- члены персонала дипломатических представительств или консульских учреждений вышеуказанных стран в Белоруссии, являющиеся гражданами страны, направляющиеся по служебным делам.
Также пересечение границы доступно по ходатайству Министерство иностранных дел Литовской Республики.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна введет ограничения на транзит в Калининград и может надолго закрыть границу с Белоруссией после серии инцидентов с воздушными зондами, которые используют контрабандисты.