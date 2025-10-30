Военачальник США поспешил объяснить заявление Трампа о ядерных испытаниях

Кандидат на пост главы Стратегического командования ВС США вице-адмирал Ричард Коррелл поспешил объяснить слова своего президента Дональда Трампа о немедленном старте испытаний ядерного оружия. По его словам, речь идет исключительно о действиях в ответ на аналогичные шаги со стороны других стран.

"Я бы не стал предполагать, что слова президента означали "ядерные испытания" (...). Я полагаю, цитата звучала так: "Начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе". Ни Китай, ни Россия не проводили испытаний с ядерными взрывами", - отметил он в Сенате США во время слушаний по своей кандидатуре.

Он также добавил, что ежегодно военные США проводят около 400 штабных учений для сил стратегического сдерживания, а успешные испытания ядерного или конвенционального оружия важны, чтобы показать свои силы противникам Америки и сдерживать их. В случае, если его кандидатуру одобрят, Коррелл пообещал давать советы относительно того, как лучше менять нормы испытания вооружений США.

Ранее Трамп поручил Пентагону "немедленно начать" испытания ядерного оружия, чтобы сравнять американские программы с российскими и китайскими. Он заявил журналистам, что позже назовет время и место проведения испытаний, добавив, что считает их уместными в текущей ситуации.

В последний раз США проводили полномасштабные испытания ядерного оружия в 1992 году. С того момента Россия и Китай, по официальным данным, не проводили подобных испытаний. СМИ склоняются к версии о том, что президента США раззадорили высказывания президента России Владимира Путина о разработке новых образцов ядерного оружия: "Буревестник", "Посейдон".

В тоже время в Кремле заявили, что проведенные Россией испытания ракеты "Буревестник" на атомной установке не подпадают под ограниченные в мире испытания ядерного оружия. Там также не считают, что начался новый виток гонки вооружений между Россией и США.