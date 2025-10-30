В Крыму частично ограничили работу Telegram и WhatsApp*

В Крыму частично ограничена работа мессенджеров Telegram и WhatsApp*. Данные меры предпринимает Роскомнадзор. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального телеком-оператора "Волна".

Там добавили, что Мининформ Крыма рекомендует жителям скачивать мессенджер Max, где уже доступны каналы ключевых медиа, госпаблики и другие информационные каналы полуострова.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что частично ограничил работу WhatsApp* и Telegram в ряде регионов России. В ведомстве пояснили, что указанные мессенджеры стали основными сервисами для совершения преступлений против россиян – обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность. Требования о противодействии владельцы мессенджеров проигнорировали.

*принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена