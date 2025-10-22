В Роскомнадзоре объяснили частичную блокировку WhatsApp* и Telegram в России

Роскомнадзор частично ограничил работу WhatsApp* и Telegram в России. Речь идёт о южных регионах и противодействию преступникам.

По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, именно указанные мессенджеры стали основными сервисами для совершения преступлений против россиян – обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность. Требования о противодействии владельцы мессенджеров проигнорировали.

"Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров", - сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.

21 октября сбои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp* дважды фиксировались на юге России. Например, в Ростове-на-Дону, Сочи и Адыгее. В Ростове-на-Дону Telegram и WhatsApp* не были доступны также по Wi-Fi. В Астрахани Telegram работал с низкой скоростью. 22 октября сбои также продолжаются в нескольких регионах юга.

*принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена