Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Во Франции задержали третьего подозреваемого в ограблении Лувра. Об этом передает телеканал BFMTV.

Уточняется, что преступник был задержан 29 октября вечером в пригороде Парижа. Другие подробности не приводятся.

Ограбление Лувра в Париже произошло 19 октября. Трое преступников в масках попали в здание через грузовой лифт, чтобы добраться до комнаты в галерее Аполлона. Разбив окна, двое проникли внутрь, а третий остался снаружи. Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая колье, брошь и диадему. После этого они скрылись на автомобиле. Один из экспонатов — поврежденную корону императрицы Евгении де Монтихо — удалось найти. Ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн.

26 октября были задержаны два подозреваемых по делу об ограблении Лувра. Восемь драгоценных экспонатов, похищенных из музея, до сих пор не найдены.