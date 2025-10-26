Полиция Франции задержала двух подозреваемых в ограблении Лувра

Во Франции задержаны два подозреваемых по делу об ограблении Лувра. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Первый из подозреваемых был арестован вечером 25 октября в парижском аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль при попытке вылететь в Алжир. Второй задержан в департаменте Сен-Сен-Дени.

По данным издания, восемь драгоценных экспонатов, похищенных из музея, а также двое других подозреваемых по этому делу до сих пор не найдены.

Ограбление Лувра в Париже произошло 19 октября. Трое преступников в масках попали в здание через грузовой лифт, чтобы добраться до комнаты в галерее Аполлона. Разбив окна, двое проникли внутрь, а третий остался снаружи. Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая колье, брошь и диадему. После этого они скрылись на автомобиле. Ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн.