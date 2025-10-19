Из Лувра похищены драгоценности из коллекции Наполеона

В Париже ограблен музей Лувр. Об этом заявила министр культуры Франции Рашида Дати.

По ее данным, ограбление произошло сегодня утром. Пострадавших в результате инцидента нет. В самом музее заявили, что сегодня он будет закрыт.

По данным газеты Le Parisien, на которую ссылается РИА Новости, трое преступников в масках попали в здание через грузовой лифт, чтобы добраться до комнаты в галерее Аполлона. Разбив окна, двое проникли внутрь, а третий остался снаружи.

Сообщается, что воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая колье, брошь и диадему. После этого они скрылись на автомобиле. Точная сумма ущерба сейчас уточняется. На месте работают полицейские.

Напомним, несколько лет назад переодетый в женщину мужчина пытался испортить знаменитую картину "Мона Лиза" Леонардо да Винчи в парижском Лувре.