США уведомили НАТО о сокращении американских войск в Европе

США уведомили Румынию и союзников по НАТО о сокращении численности войск в Европе. Об этом сообщило румынское министерство национальной обороны, передает РИА Новости.

По информации ведомства, среди подразделений бригады, ротация которых в Европе прекратится, есть также подразделения, предназначенные для Румынии и дислоцированные на авиабазе в Михай Когэлничану.

В июле западные СМИ писали, что США могут принять решение о выводе до трети военнослужащих, находящихся в Европе. Отмечалось, что на данный момент число американских военных в Европе составляет от 90 до 100 тысяч человек. Больше всего военнослужащих США - около 35 тысяч человек - дислоцировано в Германии.