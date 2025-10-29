Криминала нет: мужчина в квартире пермского людоеда умер от ишемической болезни сердца

В Перми следствием установлена причина смерти мужчины в квартире пермского людоеда Михаила Малышева, расположенной по ул. Маршала Рыбалко.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, погибший - гражданин 1955 года рождения, являлся соседом Малышева. Накануне, он пришел к нему в гости. В ведомстве отметили, что смерть не носит криминального характера.

"В результате проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть мужчины не носит криминального характера и наступила от ишемической болезни сердца", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 октября 2000 г. Малышев получил 25 лет лишения свободы. 13 ноября 2000 г. приговор, который людоед не обжаловал, вступил в законную силу. Отбывать наказание преступника отправили в исправительную колонию строгого режима №10 (ИК-10) в прикамском Чусовом. При этом срок исчислялся со дня ареста (1 февраля 2000 г.). Позже, в 2015 г., в кассации он был сокращен на два года – до 23 лет. В ноябре 2022 г. Малышев освободился из колонии и вернулся в Пермь.