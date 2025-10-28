29 Октября 2025
В мире В России В бывшем СССР За рубежом
Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Следственный комитет РФ

В квартире пермского людоеда Михаила Малышева обнаружили труп

В Пермском крае следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Кировском районе города Перми по улице Маршала Рыбалко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Назначены необходимые экспертизы с целью установления точной причины смерти.

По данным источников РИА Новости, в квартире, в которой нашли тело, после освобождения из колонии жил каннибал Михаил Малышев. По информации из соцсетей, в квартире якобы умер сосед Малышева, вместе с которым они выпивали.

Напомним, Малышев родился в 1966 г. Его мать, работавшая учителем, много внимания уделяла развитию сына, который увлекался музыкой и играл на скрипке. Однажды будущий каннибал серьезно повредил руку, из-за чего ему пришлось забыть о карьере музыканта. Еще одним серьезным ударом для него стало то, что его мать вначале развелась с отцом, а затем забеременела от нового избранника.

"Малышев психологически сломался в тот момент, когда его мать вышла замуж и родила ребенка. До этого он был единственным, на кого она тратила свое время, свою жизнь. Но ситуация вдруг изменилась", - сказала ранее подполковник юстиции в отставке, бывший старший следователь прокуратуры Перми Гульнара Абибулаева.

Кроме того, у подростка были сложные отношения с одноклассниками – те дразнили его из-за лишнего веса. В ответ Михаил решил заняться спортом и стал качаться, но выбрал необычный источник белка для роста мышц – стал ловить на улицах дворняг, убивать их, разделывать и есть. Из-за этого в 1980 г. его поставили на учет в инспекции по делам несовершеннолетних как живодера. В 1983-86 гг. Малышев служил в армии. После демобилизации он стал жить отдельно от родителей, в его квартире регулярно собирались пьяные компании. 19 сентября 1999 г. пьяные Малышев и его друзья убили студентку, которую перед этим изнасиловали.

"Михаил сказал своему сожителю разделать ее, а затем одни части тела пожарить, а из других сделать фарш для пельменей и котлет. Голову, кисти рук и стопы ног сообщники сбросили в реку", - рассказывает Абибулаева.

В следующем, 2000 г. Малышев совершил новое убийство. Жертвой стал один из его собутыльников. Часть останков он выбросил, а другую пустил на фарш для котлет. Но по выброшенным частям тела правоохранители смогли выйти на след предполагаемого убийцы, и 30 января 2000 г. к каннибалу пришли с обыском.

24 октября 2000 г. Малышев получил 25 лет лишения свободы. 13 ноября 2000 г. приговор, который людоед не обжаловал, вступил в законную силу. Отбывать наказание преступника отправили в исправительную колонию строгого режима №10 (ИК-10) в прикамском Чусовом. При этом срок исчислялся со дня ареста (1 февраля 2000 г.). Позже, в 2015 г., в кассации он был сокращен на два года – до 23 лет. В ноябре 2022 г. Малышев освободился из колонии и вернулся в Пермь.

Теги: Михаил Малышев, людоед, каннибал, труп, квартира


