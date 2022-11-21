В Пермь вернулся каннибал, делавший котлеты из жертв

В Пермь вернулся отсидевший 23 года за каннибализм Михаил Малышев. Его посадили на 23 года за два доказанных убийства. В этом году срок заключения закончился и мужчина, который ел людей и хранил человечину в холодильнике, поселился в старой квартире на улице маршала Рыбалко.

Наклейка на его двери "Охраняется полицией" и периодические визиты участкового не внушают жителям доверия: взрослые боятся оставлять детей без присмотра, гулять и ходить на работу, сообщает Ural Mash. Многие слишком хорошо помнят, какой кошмар творился за соседними стенами. Поначалу они хотели установить видеонаблюдение 24/7, но теперь не уверены, что оно помешает Михаилу взяться за старое.

Малышев родился в 1966 г., пишет "Лента". Его мать, работавшая учителем, много внимания уделяла развитию сына, который увлекался музыкой и играл на скрипке. Однажды будущий каннибал серьезно повредил руку, из-за чего ему пришлось забыть о карьере музыканта. Еще одним серьезным ударом для него стало то, что его мать вначале развелась с отцом, а затем забеременела от нового избранника.

"Малышев психологически сломался в тот момент, когда его мать вышла замуж и родила ребенка. До этого он был единственным, на кого она тратила свое время, свою жизнь. Но ситуация вдруг изменилась", - цитирует издание подполковника юстиции в отставке, бывшую старшего следователя прокуратуры Перми Гульнару Абибулаеву.

Кроме того, у подростка были сложные отношения с одноклассниками – те дразнили его из-за лишнего веса. В ответ Михаил решил заняться спортом и стал качаться, но выбрал необычный источник белка для роста мышц – стал ловить на улицах дворняг, убивать их, разделывать и есть. Из-за этого в 1980 г. его поставили на учет в инспекции по делам несовершеннолетних как живодера. В 1983-86 гг. Малышев служил в армии. После демобилизации он стал жить отдельно от родителей, в его квартире регулярно собирались пьяные компании. 19 сентября 1999 г. пьяные Малышев и его друзья убили студентку, которую перед этим изнасиловали.

"Михаил сказал своему сожителю разделать ее, а затем одни части тела пожарить, а из других сделать фарш для пельменей и котлет. Голову, кисти рук и стопы ног сообщники сбросили в реку", - рассказывает Абибулаева.

В следующем, 2000 г., Малышев совершил новое убийство. Жертвой стал один из его собутыльников. Часть останков он выбросил, а другую пустил на фарш для котлет. Но по выброшенным частям тела правоохранители смогли выйти на след предполагаемого убийцы, и 30 января 2000 г. к каннибалу пришли с обыском.

24 октября 2000 г. Малышев получил 25 лет лишения свободы. 13 ноября 2000 г. приговор, который людоед не обжаловал, вступил в законную силу. Отбывать наказание преступника отправили в исправительную колонию строгого режима №10 (ИК-10) в прикамском Чусовом. При этом срок исчислялся со дня ареста (1 февраля 2000 г.). Позже, в 2015 г., в кассации он был сокращен на два года – до 23 лет.