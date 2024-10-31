31 Октября 2024
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Фото: пресс-служба Талицкого районного суда Свердловской области

На Урале осудили мошенника, оставившего актрису Московского театра без авто и квартиры

На Среднем Урале вынесен приговор мошеннику, похитившему миллионы рублей у актрисы из Москвы. Ближайшие годы аферист проведет за решеткой.

Напомним, уралец входил в состав преступной группы. Злоумышленники с помощью IP-телефонии звонили россиянам и представлялись сотрудниками банков, силовых ведомств и специалистами различных учреждений. Разными способами они убеждали предоставлять им данные банковских карт, либо доступ к мобильным приложениям, к которым были привязаны банковские карты.

Подсудимый получал карты, на которые поступали похищенные у людей деньги. Затем он снимал с них наличные в банкоматах Екатеринбурга и Тюмени, оставлял себе определенный процент, а основную сумму перечислял по реквизитам участникам преступной группы. В результате у жителя Свердловской области было похищено более 1,5 млн рублей, а у актрисы из Москвы – более 19 млн рублей.

Уголовное дело рассматривал Талицкий районный суд. Как сообщили Накануне.RU в суде, обвиняемый с соучастниками убедил актрису Московского театра взять кредит, продать автомобиль BMW Х1 и квартиру в столице, а вырученные деньги передать мошенникам. Сам фигурант вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Обвиняемый в мошенничестве в отношении актрисы из Москвы(2024)|Фото: пресс-служба Талицкого районного суда Свердловской области

В итоге суд признал уральца виновным по статьям УК РФ о мошенничестве и краже. Ему назначено пять лет колонии общего режима. Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Как сообщало Накануне.RU, недавно пожилая жительница закрытого города Новоуральск стала жертвой мошенников. Она переводила свои деньги аферистам в течение полугода.

Теги: мошенник, актриса, квартира, суд


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Ранее 28.10.2024 08:10 Мск На Урале судят мошенника, похитившего 19 млн рублей у актрисы из Москвы

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