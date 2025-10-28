Российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник" поставят на боевое дежурство в Белоруссии в декабре

Российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник" поставят на боевое дежурство в Белоруссии в декабре, сообщают РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 21 ноября прошлого года заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.

В декабре 2024 года Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. Президент Белоруссии 8 августа этого года заявил, что первые позиции под "Орешник" уже обустраиваются.