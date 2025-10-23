ЕС официально утвердил 19-й пакет санкций против России

Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России, сообщает Reuters. В него вошли более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть. Также введен запрет на закупку российского СПГ и ограничено перемещение российских дипломатов.

Санкции ЕС коснутся 45 организаций, помогавших, как считают в Брюсселе, обходить России прежние санкции, включая 12 компаний в Китае и Гонконге. Кроме того, будет введен полный запрет на операции с пятью российскими банками и расширен запрет на операции с российскими электронными платежными системами и банками третьих стран в Белоруссии и Казахстане. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "впервые мы наносим удар по газовому сектору России"

Источник Politico в Брюсселе сообщал, что, помимо удара по экономике, возможность ограничить передвижение российских дипломатов тоже будет болезненной.

По словам одного из европейских дипломатов, до конца 2025 года начнутся переговоры уже о следующем, 20-м пакете санкций против России.