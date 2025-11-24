Минфин США заявил о провале санкционной политики ЕС против России

По оценке министра финансов США Скотта Бессента, санкционные меры, вводимые Европейским союзом против Москвы, не достигли своих целей.

Свою позицию он аргументировал тем, что сам факт подготовки девятнадцатого пакета ограничений указывает на провал предыдущих восемнадцати. В ходе беседы с NBC News глава ведомства также сообщил о поддержке мирной инициативы Вашингтона по разрешению российско-украинского кризиса.

Данное заявление прозвучало на фоне официального принятия ЕС нового санкционного пакета, который, в частности, ограничивает импорт сжиженного природного газа из России с отсрочкой для долгосрочных контрактов до 2027 года.

Санкции ЕС коснутся 45 организаций, помогавших, как считают в Брюсселе, обходить России прежние санкции, включая 12 компаний в Китае и Гонконге.