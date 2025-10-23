Акции "Лукойла" и "Роснефти" дешевеют после новостей о санкциях США

Акции "Лукойла" и "Роснефти" дешевеют более чем на 4% после новостей о санкциях США против этих компаний.

К 7.16 мск акции "Лукойла" упали в цене на 4,18%, до 5799 рублей, "Роснефти" - на 4,03%, до 385,75 рубля, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии снижался на 3,47%, до 2 560,82 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.

22 октября американский Минфин объявил о введении новых антироссийских санкций, которые затрагивают "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерние структуры.

На прошлой неделе власти Великобритании ввели санкции против российских "Лукойла" и "Роснефти".