Туристка, найденная на горе Иремель, госпитализирована

Туристка, найденная накануне на горе Большой Иремель в Башкирии, находится в больнице города Юрюзань Челябинской области. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

По словам врачей, состояние женщины оценивается как средней степени тяжести.

Заместитель главного врача Инна Мардамай утверждает, что Полине Захаровой оказывается вся необходимая медицинская помощь. Они держат связь с коллегами из Челябинской областной больницы.

Масштабные поиски туристки с привлечением спасателей и волонтеров продолжались несколько дней. Врачи продолжают наблюдение за пациенткой и оказывают необходимую помощь.