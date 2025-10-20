Туристка пропала в горах Южного Урала — поиски идут третий день

43-летняя жительница Челябинска пропала в районе горы Большой Иремель в Катав-Ивановском районе Челябинской области при прохождении конкурса по покорению вершин Уральских гор. Об этом сообщает ГУ МЧС Башкортостана.

По информации ведомства, 18 октября, когда основная группа проходила маршрут, женщина отделилась от группы и пошла самостоятельно. Участники после завершения маршрута забили тревогу и обратились за помощью.

В поисках задействованы 49 человек и 11 единиц техники, в том числе беспилотная авиация.

СМИ пишут, что пропавшая туристка - альпинист с четырехлетним стажем, умеет ориентироваться на местности. При этом припасов еды у нее практически нет.

Иремель (1582 метров) — вторая по высоте вершина Южного Урала, расположена на северо-востоке Белорецкого района Башкортостана, северо-западные склоны находятся в границах Катав-Ивановского района Челябинской области.