Найдена туристка из Челябинска, пропавшая в горах Башкортостана

43-летнюю туристку из Челябинска Полину Захарову, потерявшуюся на горе Большой Иремель, нашли. Спасатели доставили её в Белорецк (Башкортостан).

18 октября путешественница отстала от группы туристов и потерялась в районе вершины горы Большой Иремель. Её искали 56 человек, в том числе спасатели из Усть-Катава, Златоуста, Белорецка и Уфы. К поискам подключали БПЛА и кинологические расчёты. Поиски осложняли рельеф местности и плохая погода, сообщает поисково-спасательная служба Челябинской области.

Ранее стало известно, что 43-летняя Полина Захарова принимала участие в конкурсе по покорению Уральских гор. Она отделилась от группы и решила продолжить путь самостоятельно. После завершения маршрута все участники вернулись на исходную точку, кроме челябинской туристки.