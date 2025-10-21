21 Октября 2025
Общество Челябинская область Республика Башкортостан
Фото: Накануне.RU

Найдена туристка из Челябинска, пропавшая в горах Башкортостана

43-летнюю туристку из Челябинска Полину Захарову, потерявшуюся на горе Большой Иремель, нашли. Спасатели доставили её в Белорецк (Башкортостан).

18 октября путешественница отстала от группы туристов и потерялась в районе вершины горы Большой Иремель. Её искали 56 человек, в том числе спасатели из Усть-Катава, Златоуста, Белорецка и Уфы. К поискам подключали БПЛА и кинологические расчёты. Поиски осложняли рельеф местности и плохая погода, сообщает поисково-спасательная служба Челябинской области.

Ранее стало известно, что 43-летняя Полина Захарова принимала участие в конкурсе по покорению Уральских гор. Она отделилась от группы и решила продолжить путь самостоятельно. После завершения маршрута все участники вернулись на исходную точку, кроме челябинской туристки.

Теги: Полина Захарова, туристка, поиск


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.10.2025 08:27 Мск Сотрудники МЧС продолжают искать туристку из Челябинска
Ранее 20.10.2025 16:12 Мск Туристка пропала в горах Южного Урала — поиски идут третий день

