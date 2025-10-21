Сотрудники МЧС продолжают искать туристку из Челябинска

Сотрудники МЧС России продолжают поиски туристки из Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В настоящее время поиски ведутся на территории Республики Башкортостан. Женщину ищет группировка из 57 человек и 19 единиц техники, применяются беспилотные авиационные системы МЧС. Также к поискам подключены специалисты поисково-спасательных служб Челябинской области и Республики Башкортостан, кинологи, сотрудники полиции, волонтеры и охотники.

Ранее стало известно, что 43-летняя Полина Захарова принимала участие в конкурсе по покорению Уральских гор. Она отделилась от группы и решила продолжить путь самостоятельно. После завершения маршрута все участники вернулись на исходную точку, кроме челябинской туристки.