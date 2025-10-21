Ряд лидеров ЕС намерены добиваться участия во встрече Трампа и Путина

Некоторые лидеры Евросоюза намерены добиваться своего участия во встрече американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, об этом пишет издание Politico.

По данным источников, также европейские политики будут добиваться присутствия за столом переговоров Владимира Зеленского. Отмечается, что в ЕС не хотят, чтобы Украина уступала территории России.

16 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что надеется на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште в течение двух недель. Глава Белого дома указал, что до этого госсекретарь Марко Рубио собирается встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Встреча должна состояться уже в скором времени, сейчас согласовываются время и место ее проведения.