Суд отказался отпустить основателя "Русагро" Мошковича из СИЗО

Московский городской суд признал законным решение продлить до 25 ноября текущего года арест основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу и экс-гендиректору компании Максиму Басову.

Оба обвиняются в мошенничестве. Адвокаты просили отменить решение первой инстанции и избрать более мягкую меру пресечения, однако суд оставил бизнесменов в изоляторе. При этом суд частично удовлетворил жалобу защиты, согласившись с ошибочностью расчета срока содержания под стражей, произведенного Мещанским судом Москвы. Он сократил этот срок с 25 на 23 ноября.

Адвокат Басова Дмитрий Кравченко во время выступления заявил, что следствие своими действиями подменяет сложнейший хозяйственный спор. Следствие пытается пересмотреть многочисленные судебные решения, сообщает Forbes.

Напомним, еще более 10 компаний признаны потерпевшими в рамках расследования уголовного дела в отношении основателя холдинга "Русагро". Ранее суд арестовал счета, принадлежащие Мошковичу, на сумму почти 3 миллиарда рублей.