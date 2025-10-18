Жертвами взрыва на заводе в Стерлитамаке стали трое сотрудников

В Стерлитамаке (второй город Башкортостана после Уфы) на заводе "Авангард" погибли трое сотрудников. Таков результат прогремевшего на предприятии взрыва.

"В результате достаточно сильного взрыва одно из зданий разрушено. Трое человек погибли, все – женщины. В их числе – молодая девушка 2002 г.р. У двух женщин остались дети. Пять человек находятся в больнице. Мы приняли решение всех их перевести в Уфу. У двоих состояние достаточно тяжёлое, у остальных – средней тяжести. Но, подчёркиваю, угрозы жизни нет. Мы их подлечим, поставим на ноги", - написал в своём telegram-канале глава Башкортостана Радий Хабиров.

Завод достаточно старый, но он выполняет важную государственную задачу, уточнил глава республики. После случивегося идут следственные действия.

"Были разные суждения о том, что это была атака БПЛА. Нет, произошёл взрыв, в его причинах сейчас разбираются криминалисты", - написал Хабиров.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".