В Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту взрыва на предприятии "Авангард"

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва на предприятии "Авангард" в Стерлитамаке по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, в результате инцидента имеются пострадавшие, точное количество устанавливается.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления совместно с сотрудниками МВД, МЧС и другими экстренными службами.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.