Под завалами на предприятии "Авангард" могут оставаться еще пять человек

В Стерлитамаке под завалами на предприятии "Авангард" остаются пять человек, их судьба пока неизвестна, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Стерлитамака со ссылкой на руководство предприятия.

Сообщается, что взрыв произошел в цехе нитроузла. В результате инцидента здание цеха получило серьезные повреждения. Причины взрыва в настоящее время устанавливаются.

На месте происшествия работают все оперативные службы и ведомства. Проведена эвакуация сотрудников завода.

Напомним, по данным минздрава, трех человек доставили в городскую больницу, где врачи оказывают медицинскую помощь. Один пациент находится в тяжелом состоянии, второй - средней степени тяжести, третий - легкой степени тяжести.