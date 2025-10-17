В Стерлитамаке на предприятии "Авангард" произошел взрыв

Сегодня в одном из цехов предприятия "Авангард" в Стерлитамаке произошел взрыв, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

В настоящее время на месте работают все службы и ведомства. Данные о погибших и пострадавших уточняются. Власти утверждают, что ситуации находится на контроле.

Глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале сообщил, что первых пострадавших начали доставлять в больницу №1 Стерлитамака. В данный момент из под завалов эвакуировали троих пострадавших. Всех их доставили в городскую больницу, где врачи оказывают медицинскую помощь. Один пациент находится в тяжелом состоянии, второй - средней степени тяжести, третий - легкой степени тяжести.

На месте дежурят пять бригад скорой помощи. Из Уфы выехала оперативная группа Минздрава Башкортостана, а также санитарная авиация, врачи-комбустиологи и бригада психотерапевтов. Специалисты окажут медпомощь на месте и при необходимости эвакуируют в Уфу.