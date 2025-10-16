16 Октября 2025
Общество За рубежом
Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

В США выпустят монету со Стивом Джобсом

Монетный двор США выпустил образцы монет для Американской инновационной программы 2026 г. номиналом $1. Образцы монет 2026 г. посвящены инновациям и/или новаторам из Айовы, Висконсина, Калифорнии и Миннесоты.

Калифорнийская монета посвящена Стиву Джобсу. На ней изображён молодой Стив Джобс, сидящий на фоне типичного пейзажа Северной Калифорнии – поросших дубами холмов.

Его поза и выражение лица, запечатлённые в момент размышления, показывают, как эта обстановка вдохновила его на преобразование сложных технологий во что-то интуитивно понятное и органичное, как сама природа. Надписи – Соединённые Штаты Америки, "Калифорния". Дополнительные надписи – "Стив Джобс", "Создай что-нибудь замечательное", сообщает Монетный двор США.

Стив Джобс умер 6 октября 2011 г. в возрасте 56 лет от остановки дыхания, вызванной раком поджелудочной железы, который распространился на другие органы. Заболевание, приведшее к смерти основателя Apple, классифицировано в отчёте коронера как "метастатическая эндокринная опухоль поджелудочной железы".

Теги: Стив джобс, монета, $1


