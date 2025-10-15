МВФ снизил прогноз роста экономики России на 2025 год

Международный валютный фонд снизил прогноз роста экономики России в 2025 году до 0,6%.

В обзоре МВФ в июле говорилось, что ВВП РФ в текущем году вырастет на 0,9%, в апреле прогноз был 1,5%. Прогноз на 2026 год остался неизменным — 1%.

Как заявила замминистра экономического развития России Полина Крючкова, международные организации всегда консервативно оценивают российскую экономику. Последние годы их прогноз оказывался ниже факта, сообщает Forbes.

Напомним, в обновленном прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования РАН говорится, что в 2025 году ВВП вырастет всего на 0,7%. Но даже такая символическая цифра может оказаться недостижимой для 2026 года из-за высокой ключевой ставки, роста налогов и спада инвестиций.