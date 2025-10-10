В 2025 году ВВП вырастет всего на 0,7% - ИНП РАН

В 2025 году российская экономика прирастет всего на 0,7%, говорится в обновленном прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Но даже такая символическая цифра может оказаться недостижимой для 2026 года из-за высокой ключевой ставки, роста налогов и спада инвестиций. Также негативное влияние может оказать снижение цен на нефть.

Возникают вопросы к уровню прогнозирования правительства России – еще в августе Минфин и Минэк ожидали роста ВВП в 2025 году в 1,5%. ИНП РАН в сентябре прогнозировал в начале сентября рост ВВП в 1,1%, за месяц картина ухудшилась на 0,4%, пишет "Независимая газета".

Негативные данные поступают отовсюду: сокращение темпов прироста промышленности, строительства, коммерческого грузооборота, а в оптовой торговле и вовсе нет речи о приросте – усиливается спад. В добывающей промышленности тренд на спад идет с 2022 года.