В Челябинске 1,5 тысячи пострадавших на производстве прошли реабилитацию

Санитарно-курортную реабилитацию получили 1488 жителей Челябинской области, пострадавших на производстве. Об этом сообщили Накануне.RU в Центре Социального фонда России.

Программы для восстановления проводились в профильных реабилитационных центрах фонда, расположенных в пяти федеральных округах страны. Лечение каждого пациента разрабатывалось индивидуально и включало физиотерапию, массаж и другие методы восстановления.

Еще пострадавшим компенсируют проезд и предоставят отпуск на время лечения.