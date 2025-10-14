В Челябинске пожар унес жизнь пенсионерки

В Челябинске произошел пожар в квартире на девятом этаже дома по улице Комарова. Об этом Накануне.RU сообщили в Главном управлении МЧС России по Челябинской области.

Возгорание произошло сегодня ранним утром. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили внутри помещения женщину 1941 года рождения без признаков жизни.

Еще одна жительница квартиры, 1966 года рождения, успела эвакуироваться и была доставлена в больницу на осмотр.

Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 12 к. м. К тушению привлекались 10 человек личного состава и три единицы техники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.

Причина пожара выясняется специалистами отделения дознания.