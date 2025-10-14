14 Октября 2025
Арест олигарха с австрийским гражданством

Происшествия Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Бастрыкину доложат по делу о распылении перцовки в школе Екатеринбурга

Следственный комитет возбудил уголовное дело о распылении перцового баллончика в одной из школ Екатеринбурга. На ситуацию обратил внимание глава ведомства Александр Бастрыкин.

Инцидент произошел накануне в средней школе №76 в уральской столице. Ученик четвертого класса во время перемены прямо в классе распылил аэрозоль из перцовки, из-за чего 14 детям стало плохо. Сообщалось, что 11 из них были госпитализированы для обследования и оказания медпомощи. После этого их отпустили домой. Еще трое от госпитализации отказались.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье 213 УК РФ – "Хулиганство". Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Напомним, что сейчас прокуратура проводит проверку по ситуации. А школьника, распылившего в классе перцовку, собираются поставить на учет.

