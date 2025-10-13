Прокуратура проверит, зачем четвероклассник распылил перцовку в школе №76 Екатеринбурга

Прокуратура организовала проверку после того, как учащийся школы №76 в Екатеринбурге распылил в классе перцовку. Инцидент произошел сегодня, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что за происшествие ответственен ученик четвертого класса. Во время перемены он прямо в классе распылил аэрозоль из перцового баллончика, из-за чего 14 детям стало плохо. 11 из них были госпитализированы для обследования и оказания медпомощи, после чего их в удовлетворительном состоянии отпустили домой. Еще трое изначально отказались от госпитализации.

До этого Telegram-канал Baza сообщал о госпитализации девяти учеников, а также о еще одном взрослом пострадавшем, которого также осмотрели на месте.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в прокуратуре.

На месте также работают сотрудники ПДН, сообщение об инциденте зарегистрировано в полиции.