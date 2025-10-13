Екатеринбургского школьника, распылившего в классе перцовку, поставят на учет

Ученика средней школы №76 Екатеринбурга, который в присутствии одноклассников распылил перцовый баллончик, поставят на учет. Его мать уже вызвали на беседу в школу.

Напомним, сегодня ученик четвертого класса во время перемены прямо в классе распылил аэрозоль из перцовки, из-за чего 14 детям стало плохо. Сообщалось, что 11 из них были госпитализированы для обследования и оказания медпомощи, после чего их отпустили домой. Еще трое отказались от госпитализации.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, руководство школы незамедлительно вызвало "скорую помощь". Сейчас здоровью учащихся ничего не угрожает.

Мать юного виновника инцидента была приглашена в школу на беседу. Сам мальчик будет поставлен на внешкольный учет, а его семья будет находиться на учете с ежемесячным контролем. Дополнительно в школе усилят меры безопасности по доступу в здание и проносу запрещенных предметов.

Сейчас прокуратура проводит проверку по ситуации.