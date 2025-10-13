13 Октября 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В школе Екатеринбурга 15 человек пострадали от распыления перцовки

В школе №76 в Екатеринбурге 15 человек пострадали от распыления перцовки. Кто именно пронес баллончик в учебное заведение и ответственен за происшествие, предстоит узнать полиции.

По данным Telegram-канала Baza, среди пострадавших 14 детей и один взрослый. Шестерым оказали помощь на месте, а остальных девятерых детей доставили в детскую городскую клиническую больницу №9.

В городском УМВД Накануне.RU подтвердили информацию, добавив, что в настоящее время в учебном заведении работают сотрудники ПДН

"Информация о происшествии зарегистрирована в отделе полиции №7. Обстоятельства инцидента устанавливаются", - сообщили в полиции.

Напомним, что в начале месяца в лицее №159 Екатеринбурга один из учеников принес неизвестный порошок, после распыления которого пострадало несколько учеников. Инцидент привлек внимание СКР, который организовал процессуальную проверку на предмет возможного наличия в данной ситуации признаков преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Свою проверку также организовала прокуратура.

Теги: Екатеринбург, школа, перцовка


Ранее 13.10.2025 12:20 Мск Прокуратура проверит, зачем четвероклассник распылил перцовку в школе №76 Екатеринбурга

