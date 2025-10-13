Прокуратуру просят проверить резкое повышение стоимости проезда в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прокуратуру попросили проверить резкое повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте. Соответствующее обращение в надзорное ведомство уже подано, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского обкома КПРФ.

Напомним, что с 1 ноября 2025 года стоимость одной поездки в наземном общественном транспорте Екатеринбурга резко вырастет и составит 42 рубля – вместо нынешних 33 рублей. В мэрии ссылаются на Региональную энергетическую комиссию, которая и приняла такое решение.

По данным свердловских коммунистов, на сайте РЭК нет никаких документов на сей счет, хотя ранее подобные решения публиковались с обоснованием. Депутаты от КПРФ направили целую серию запросов в "Гортранс" и РЭК с требованием предоставить расчеты, а также обратились в прокуратуру с просьбой проверить обоснованность этого решения.

Первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев заявил, что партия будет добиваться прозрачности и, если получится, снижения стоимости проезда.

Как сообщало Накануне.RU, ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов попробовал объяснить резкое повышение проезда в транспорте уральской столицы.