В России быстро растет заболеваемость ветрянкой

В нескольких регионах России наблюдается стремительный рост заболеваемости ветрянкой.

Об этом говорится в отчетах региональных управлений Роспотребнадзора. За восемь месяцев текущего года случаи ветряной оспы были зарегистрированы во всех субъектах. В среднем по стране доля детей среди заболевших составляет 94,8%. А доля заболевших взрослых практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и остается низкой.

На Ямале с начала года количество заболевших увеличилось на 67% по сравнению с таким же периодом 2024 года. В Башкирии заболеваемость в этом году выросла более чем в два раза — до 16,5 тыс. человек. Рост зарегистрирован в Воронежской и Оренбургской областях. А в Республике Алтай за семь месяцев 2025 года ветряной оспой заразились свыше 1,4 тыс. человек.

Самый надежный способ не заболеть — пройти вакцинацию против ветряной оспы. Она проводится в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а также в рамках региональных календарей профилактических прививок, сообщают "Известия".

Ранее родителей призвали не водить детей на так называемые "ветряночные вечеринки".