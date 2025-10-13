Нет вакцины: Россияне не могут привить детей от ветрянки

В России наблюдается заметливая нехватка вакцин от ветряной оспы.

Родители рассказывают, что не могут привить детей даже в платных клиниках. По словам одной из жительниц Башкирии, перебои с поставками вакцин от ветрянки в регионе длятся уже три года. В платных клиниках и аптеках препарата нет.

С такой же ситуацией столкнулась и в Краснодаре – препарата нет в городе. А жительница Ростова-на-Дону рассказала, что ее трехлетний сын перенес тяжелейшее осложнение — ветряночный энцефалит, так как в клиниках вакцины не оказалось.

Всего на дефицит препарата от ветрянки пожаловались жители как минимум 10 регионов. Среди них Татарстан, Свердловская, Воронежская, Кировская, Самарская и Челябинская области, сообщают "Известия".

Тем временем, в нескольких регионах наблюдается стремительный рост заболеваемости ветрянкой. На Ямале с начала года количество заболевших увеличилось на 67% по сравнению с таким же периодом 2024 года.