04 Января 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Четверых детей из Екатеринбурга ФСБ задержала по обвинению в подготовке к теракту

Четверо подростков в возрасте 16-17 лет задержаны в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ. По сообщению центра общественных связей ведомства, дети разделяют идеи запрещенной на территории России террористической организации и планировали совершение террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге.

Двоих из задержанных подростков обвиняют в подготовке теракта в Свердловской области, сообщает Следственный комитет.

По данным пресс-службы ведомства, двоим екатеринбуржцам предъявлены обвинения в приготовлении к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору и незаконном изготовлении и ношении взрывчатки. Подростков накануне задержали сотрудники ФСБ.

Следствие полагает, что обвиняемые купили компоненты для изготовления взрывчатки в домашних условиях, из которых сделали СВУ и электродетонатор. Один из детей носил это изделие в своем рюкзаке в момент задержания.

Установлено, что двое подростков причастны к поджогу полицейской машины в конце декабря. Тогда неустановленные лица кинули "коктейль Молотова" в УАЗ, который стоял на улице Чапаева рядом с автосервисом, ждал ремонта. По словам очевидцев, больше всего пострадал передний бампер машины. На видеозаписи, опубликованной ЦОС ФСБ, один мальчик подробно рассказывает, что работая курьером заприметил автомобиль полиции и решил его поджечь, что и сделал вместе с товарищем.

Продолжается расследование этих дел, проводятся следственные мероприятия, допросы свидетелей и необходимые экспертизы. Сейчас подростки не арестованы, но СК намерен обратиться в суд с соответствующим ходатайством.

Добавим, что это не первая группа детей, пойманная ФСБ по подозрению в подготовке теракта. В конце года обвинение в теракте было предъявлено двум девятиклассникам в Тобольске за поджог железнодорожного снегоуборщика на станции Тобольск Свердловской железной дороги. Инцидент произошел 21 декабря на станции Тобольск Свердловской железной дороги. Поджог совершили трое школьников - двое девятиклассников и один пятиклассник. Младший из детей пока не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Двум другим несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору.

Отметим, за неделю с 18 по 26 декабря ушедшего года зафиксировано 55 попыток поджога и подрыва административных зданий в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новосибирске, Владивостоке, Перми, Курске, Екатеринбурге, Ставропольском крае и других. Задержано 44 человека. Отмечается, что в большинстве случаев исполнителями преступлений стали люди пожилого возраста, пенсионеры. Они действовали по указаниям анонимных кураторов, полученным по телефону или посредством мессенджеров.

В МВД заявили, что за организацией подобных преступлений стоят украинские спецслужбы. Россиян призывают не вступать в контакт с неизвестными собеседниками по телефону или через иные средства коммуникации.

Теги: дети, подростки, теракт, фсб


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