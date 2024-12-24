Девятиклассников из Тобольска обвинили в теракте, совершенном группой лиц

Обвинение в теракте предъявлено двум девятиклассникам в Тобольске за поджог железнодорожного снегоуборщика на станции Тобольск Свердловской железной дороги.

В СКР официально прокомментировали Накануне.RU громкое уголовное дело. Инцидент произошел 21 декабря на станции Тобольск Свердловской железной дороги.

Напомним, ранее сообщалось, что поджог совершили трое школьников - двое девятиклассников и один пятиклассник. Однако пятиклассник пока не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Двум другим несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору.

"Обвиняемые были задержаны сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области и УТ МВД по Уральскому федеральному округу. Выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, в том числе по выявлению возможных новых эпизодов преступной деятельности, проведены обыски, допросы, назначен ряд экспертиз, органом следствия вынесено ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

СКР опубликовал видео с места происшествия.