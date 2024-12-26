МВД: В России зафиксированы 55 попыток поджога и подрыва зданий

55 попыток поджога и подрыва административных зданий зафиксировано в период с 18 по 26 декабря в разных регионах России. Об этом сообщает "МВД Медиа".

Задержано 44 человека. Отмечается, что в большинстве случаев исполнителями преступлений стали люди пожилого возраста, пенсионеры. Они действовали по указаниям анонимных кураторов, полученных по телефону или посредством мессенджеров.

В МВД заявили, что за организацией подобных преступлений стоят украинские спецслужбы. Россиян призывают не вступать в контакт с неизвестными собеседниками по телефону или через иные средства коммуникации.

Как сообщалось, факты поджогов и взрывов зафиксировали в разных регионах: в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новосибирске, Владивостоке, Перми, Курске, Екатеринбурге, Ставропольском крае и других.

Мошенники сначала воруют деньги у своих жертв, а затем обещают их вернуть, но для этого нужно что-нибудь поджечь или взорвать. Также злоумышленники могут подстрекать граждан к совершению преступлений, обещая за это деньги, либо просто запугивать, угрожая "уголовным делом".