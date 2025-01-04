Восемь ракет ATACMS уничтожила ПВО над территорией России

За сутки войска противовоздушной обороны РФ сбили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Об этом сообщается в сводке Минобороны.

Также ПВО ликвидировала 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Отметим, что в зоне досягаемости ATACMS, а также ракет Storm Shadow и Scalp-EG находятся ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области, Республика Крым и частично Краснодарский край и Волгоградская область. Также ракеты могут долететь до Брянской, Орловской, Курской, Белгородской и Воронежской области, под угрозой находятся Тамбовская, Смоленская и Калужская области.

Помимо этого, в зоне досягаемости беспилотного летательного аппарата Tekever AR3 с дальностью 1 тыс. километров находится ряд регионов Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.

Напомним, в ноябре американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые разрешил Киеву использовать поставленные ракеты большой дальности для ударов по территории России. Решение стало ответом на шаг России якобы использовать в спецоперации войска Северной Кореи.

12 сентября президент России заявил, что если страны Запада разрешат Украине наносить удары по российской территории их ракетами, это будет говорить о том, что они "напрямую участвуют в военном конфликте". По словам российского лидера, в таком случае Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз.

Украина использовала ATACMS 11 декабря для удара по Таганрогу. Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что повреждено промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей. Кроме того, в результате атаки повреждена котельная. Позднее Минобороны РФ уточнило, что украинские войска атаковали Таганрог шестью баллистическими ракетами ATACMS, целью был военный аэродром. По данным ведомства, две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. Из-за падения обломков есть пострадавшие среди личного состава. В министерстве подчеркнули, что атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа.

ATACMS (англ. Army TACtical Missile System, дословно — "Армейский тактический ракетный комплекс") — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км.