Минобороны РФ назвало регионы, находящиеся в зоне досягаемости ATACMS

Минобороны России продемонстрировало, какие территории страны находятся в зоне досягаемости поставленного ВСУ дальнобойного вооружения.

Слайд был подготовлен к брифингу начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова для иностранных военных атташе.

Так, в зоне досягаемости ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG находятся ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области, Республика Крым и частично Краснодарский край и Волгоградская область.

Также в зоне досягаемости находятся Брянская, Орловская, Курская, Белгородская и Воронежская области. Кроме того, под угрозой находятся Тамбовская, Смоленская и Калужская области.

Помимо этого, в зоне досягаемости беспилотного летательного аппарата Tekever AR3 с дальностью 1 тыс. километров находится ряд регионов Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.

В ноябре американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые разрешил Киеву использовать поставленные ракеты большой дальности для ударов по территории России. Решение стало ответом на шаг России якобы использовать в спецоперации войска Северной Кореи.

12 сентября президент России заявил, что если страны Запада разрешат Украине наносить удары по российской территории их ракетами, это будет говорить о том, что они "напрямую участвуют в военном конфликте". По словам российского лидера, в таком случае Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз.

Путин указал, что Вооруженные силы Украины не могут наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Киев не располагает. "Полетные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО", - подчеркнул президент России.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала отвечать на вопрос, обеспокоены ли власти США заявлением президента России.