Экс-главу правления тюменского банка, похитившую более 561 миллионов, признали банкротом

Арбитражный суд Иркутской области признал банкротом экс--главу правления Сибирского банка реконструкции и развития в Тюмени Инессу Бранденбург, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) .

Требования в размере более 564 млн руб. включены в реестр требований кредиторов. С заявлением о признании Инессы Бранденбург. в суд обратилось само АСВ. Также оно просит признать банкротом экс-председателя правления Григория Романюту.

Напомним, Романюта в 2018 году создал и возглавил преступную группу, в которую вошли специально назначенная им на должность заместитель правления банка Инесса Бранденбург, а также еще трое мужчин: Дмитрий Мануилов, Игорь Горбоносов и Сергей Кузнецов. Соучастники похитили из кассы банка более 561 млн руб. После кражи и раздела похищенного Романюта скрылся.

В настоящий момент он находится в международном розыске. Уголовное дело было рассмотрено в его отсутствие. Суд заочно приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск представителя банка о взыскании с осужденного похищенных средств.

Мануилов, Горбоносов, Кузнецов были осуждены в 2019 году. Мануилов приговорен к четырем годам лишения свободы, его соучастники - к трем. Инесса Бранденбург скрылась в Испании, однако была задержана и экстрадирована в Россию. Осуждена на четыре года лишения свободы в марте 2023 года.