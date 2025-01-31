31 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

В Кремле заявили, что не могут комментировать действия следствия по делу "Роснано"

Кремль не комментирует следственные действия в отношении топ-менеджеров "Роснано". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это следственные действия, мы не можем их комментировать", - цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что сотрудники "Роснано" попали под следствие. Трое из них задержаны: исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова. Им вменяют злоупотребление должностными полномочиями, которое стало причиной тяжелых последствий.

По данным МВД, в 2017 году подозреваемые решили скрыть плохие результаты экономической работы компании. Они предоставили единственному акционеру общества – Российской Федерации – фальшивые сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении "Роснано". Это позволило избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь деньги. В результате в 2022-24 гг. государству пришлось выделить корпорации больше 43 млрд рублей.

11 января директор по особым поручениям "Роснано" Евгений Фролов заявил, что оценочный ущерб от нелегальных финансовых операций в "Роснано" превысил 200 млрд рублей, а уголовные дела возбуждены на сумму более 43 млрд рублей.

После появления этих данных о причиненном ущербе в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ были направлены обращения с просьбой инициировать проверку служебной деятельности Анатолия Чубайса на предмет наличия признаков преступлений. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Теги: песков, роснано


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