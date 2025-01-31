Названы имена задержанных топ-менеджеров "Роснано", которым вменяют злоупотребление на 43 млрд

Сотрудники ООО "УК "Роснано"" попали под следствие. Трое из них задержаны. Им вменяют злоупотребление должностными полномочиями, которое стало причиной тяжёлых последствий.

В 2017 г. подозреваемые захотели скрыть плохие результаты экономической работы компании. Они предоставили единственному акционеру общества – Российской Федерации – фальшивые сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении "Роснано". Это позволило избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь деньги. В результате в 2022-24 гг. государству пришлось выделить корпорации больше 43 млрд руб.

В Москве и Московской области задержаны исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова. Вскоре им изберут меру пресечения, сообщает МВД.

Напомним, в мае 2024 г. госкорпорация "Роснано" предупредила о риске возникновения признаков банкротства. Анатолий Чубайс, возглавлявший её с 2008 по 2020 гг., покинул Россию в 2022 г. и обосновался в Израиле.