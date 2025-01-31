Для экс-главы свердловского Минтранса запросили 9 лет колонии и крупный штраф

Гособвинение озвучило желаемое наказание для бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Василия Старкова требуют надолго отправить в колонию и назначить ему крупный штраф.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, экс-чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Как было установлено в суде, в сентябре 2023 года на тот момент глава Минтранса региона лично получил от бенефициара строительной организации взятку в 4 млн рублей. По версии следствия, деньги передавались за обеспечение заключения госконтрактов с данным юрлицом на выполнение работ по содержанию автодорог региона и искусственных сооружений на них.

"С целью выполнения взятых на себя договоренностей министр дал на тот момент начальнику ГКУ "Управление автомобильных дорог", который находился от него в служебной зависимости, устное поручение заключить контракты с указанной компанией", - говорится в материалах дела.

Сегодня, 31 января, в Кировском районном суде Екатеринбурга прошло очередное заседание по делу Старкова. Государственный обвинитель попросил суд назначить бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства 9 лет колонии строгого режима со штрафом в 10-кратном размере взятки – то есть 40 млн рублей.

Приговор Василию Старкову будет вынесен позже.

Ранее стало известно, что экс-глава свердловского Минтранса признал обвинения во взяточничестве. Сообщалось, что Старков хочет отправиться на СВО сразу после вынесения приговора.

Что касается теперь уже бывшего начальника ГКУ "Управление автомобильных дорог" Вячеслава Данилова, то рассмотрение его дела пока поставлено на паузу.