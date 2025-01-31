Россия преодолела дефицит юаней

России удалось преодолеть дефицит юаней.

Ранее он привел к резкому росту стоимости краткосрочных заимствований после того, как Вашингтон пригрозил наказывать кредиторов за обработку трансграничных платежей. Как заявил эксперт "БКС Экспресс" Михаил Зельцер, ставки на денежном рынке снова отрицательные, проблем с ликвидностью в юанях нет, а нарушенные санкциями против банков механизмы экспортных расчетов восстановлены.

По данным Центробанка России, в настоящее время рубль укрепился на 10% по отношению к юаню с минимума, который был зафиксирован в конце ноября 2024 года. Разница между обменными курсами юаня по отношению к доллару на российском рынке и во всем мире в январе снова сократилась. Это свидетельствует о том, что доступ к расчетам в юанях улучшился.

При этом объем трансграничных платежей, в том числе в юанях, замедлился с начала года. Как заявили топ-менеджеры двух российских компаний — экспортеров сырьевых товаров, серия американских санкций против Москвы, которые были введены администрацией экс-президента США Джо Байдена в январе, вызвала беспокойство среди китайских кредиторов, которые требовали больше времени для анализа трансакций, сообщает Bloomberg.

Ранее стало известно, что Банки Китая стали отказываться работать с кредитными организациями из России, попавшими под новые санкции Вашингтона в ноябре. Об этом заявили представители российского бизнеса.