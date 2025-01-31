Стало известно о задержании бывших заместителей Чубайса

Несколько экс-заместителей бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса задержаны в Москве.

Это произошло в рамках дела о превышении полномочий. Сейчас ведутся следственные действия и обыски. Статус задержанных будет определяться в ходе следственных действий, сообщает ТАСС.

Ранее в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ были направлены обращения с просьбой инициировать проверку служебной деятельности Анатолия Чубайса на предмет наличия признаков преступлений. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Напомним, в мае 2024 года госкорпорация "Роснано" предупредила о риске возникновения признаков банкротства. Анатолий Чубайс, возглавлявший ее с 2008 по 2020 гг., покинул Россию в 2022 году и обосновался в Израиле.